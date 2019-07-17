الداخلية تعلن اعتقال قاتل استاذ في صلاح الدين

أعلن وهاب الطائي المستشار الاعلامي لوزير الداخلية ياسين الياسري، الاربعاء، عن اعتقال قاتل استاذ في مدينة امرلي بصلاح الدين.

وقال الطائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بتاريخ ٢/ ٦ /٢٠١٩حصل حادث قتل للمجنى علية الاستاذ ناظم جواد موسى البياتي في منطقة امرلي والذي تناقلتة وسائل الاعلام من قبل وزير التعليم العالي ووزير التربيه وكاله قصي السهيل".



وأضاف الطائي، أن "لاهمية الحادث فقد تم تشكيل قوة مشتركة من قبل قيادة شرطة صلاح الدين والتدخل السريع وامن الحشد وتم القبض على عدد من المشتبه بهم واحالتهم مع الاوراق التحقيقة الى محكمة تحقيق صلاح الدين، وان التحقيق اجري في قسم مكافحة اجرام صلاح الدين، وقد ثبت من خلال التحقيق اشتراك المتهم علي ناصر محمود حق وردي البياتي في حادث مقتل المجنى عليه اعلاه ولصدور امر القبض بحقه مسبقآ وفق الماده 421 ق.ع فقد تم القبض عليه من قبل القوة المشتركة من قيادة الشرطة والرد السريع وامن الحشد واحالته الينا".



وتابع، أن "بعد التعمق معه في التحقيق اعترف صراحه بقيامه بارتكاب جريمه قتل المجنى عليه الاستاذ ناظم جواد موسى وكذلك اعترف ايضا على جريمة عن خطف المدعو خالد جمعه داود بتاريخ ٣/ ١٢ /٢٠١٨ وصدقت اقواله قضائيا امام قاضي تحقيق تكريت".