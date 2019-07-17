الداخلية تعلن اعتقال 23 مخالفاً لقانون الإقامة وسط بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن اعتقال 23 مخالفاً لقانون الإقامة وسط العاصمة بغداد. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز قسم الأبعاد التابعة لمديرية الإقامة في مديرية الجنسية العامة، تمكنت من القاء القبض ٢٣ مخالفا لقانون الإقامة من جنسيات مختلفة".



وأضاف معن، أن "العملية نفذت بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني وسط العاصمة بغداد، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً".



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