تربية الديوانية تعلن قرب اغلاق تسع مدارس اهلية وإعفاء ١٩ مدير مدرسة

اعلن مدير تربية الديوانية عقيل الجبوري، الاربعاء، عن قرب اغلاق تسع مدارس اهلية وإعفاء 19 مدير مدرسة حكومية. وقال الجبوري في حديث لـ الخليج 365، إنه "سيتم غلق 9 مدارس متوسطة أهلية كونها حصلت على نسبة نجاح 0٪ واعفاء 19 مدير مدرسة حكومية لحصولهم على نسبة نجاح 30٪". واعلن مدير عام تربية الكرخ الاولى فلاح القيسي، امس الثلاثاء، عن قرب اغلاق 20 مدرسة اهلية من اصل 80 اخرى، مشيراً الى أن هناك نسب نجاح متدنية شهدتها بعض المدارس.

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