هزة ارضية بدرجة 4،2 يشعر بها اهالي خانقين وكلار

شعر، اليوم الاربعاء، اهالي مدينتي خانقين وكلار بهزة ارضية ضربت منطقة ايراني بدرجة 4،2. وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "هزة ارضية خفيفة ضربت قصر شرين بدرجة 4،2". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الهزة شعر بها اهالي مدينتي خانقين وكلار"، مبينا أن "الحادث لم تصدر عنه اية اصابات بشرية".

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