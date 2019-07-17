الحلبوسي يدعو لتعزيز الإجراءات الأمنية للبعثات الدبلوماسية وتأمين حركة موظفيها

وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موظفو القنصلية التركية في محافظة أربيل بإقليم كردستان، ونقدم تعازينا وعظيم المواساة للشعب التركي ولذوي الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى جراء هذا العمل الإرهابي المروع".وأضاف أن" هذا الهجوم يعدُّ استهدافًا لأمن العراق وسيادته وللاستقرار الذي تحظى به مدن إقليم كردستان"، مطالباً الجهات الأمنية في الإقليم والحكومة الاتحادية بـ "متابعة الجناة، وإلقاء القبض عليهم، والكشف عن هويتهم؛ لينالوا جزاءهم العادل".

وطالب الحلبوسي، بـ" تعزيز الإجراءات الأمنية للبعثات الدبلوماسية، وتأمين حركة موظفيها في عموم العراق".