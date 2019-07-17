بالإرقام.. المرور تعلن عدد المخالفات في بغداد خلال 14 يوماً

أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء، بالأرقام، عدد المخالفات في جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد خلال 14 يوماً الماضية.
وأضافت أن "مخالفة عكس الاتجاه بلغت (981) مخالفة مرصدة، فيما بلغت مخالفة الوقوف الممنوع (9123) مخالفة مرصدة" .
وأوضحت المديرية، أن "مخالفة الدراجات النارية المخالفة بلغ (2005) دراجة مخالفة".
وأشارت إلى أنه "فيما يخص جانب الكرخ، فقد بلغت مخالفات عدم امتثال لإشارة رجل المرور (181) مخالفة، فضلاً عن مخالفة عكس الاتجاه بلغت (147) مخالفة" .
وتابعت المديرية، أن "مخالفات الوقوف الممنوع بلغ (2028)، فيما بلغت الدراجات المخالفة الملقى القبض عليها داخل مقرات القواطع (166) مخالفة".
وأكدت أن "مخالفات بدون لوحات بلغت (50) مخالفة، فيما بلغت المركبات المحجوزة (145) مخالفة".
وبينت مديرية المرور، أن "عدد إجازات السوق الصادرة للفترة من 7/5 ولغاية 7/12 بلغ (1491) اجازة سوق ممنوحة للمواطنين".
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