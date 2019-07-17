الجيش الليبي: صاروخ قطر بإيطاليا كان في طريقه للمليشيات

أكد الجيش الليبي، الأربعاء، أن الصاروخ القطري الذي عثر عليه في إيطاليا كان في طريقه إلى المليشيات بمصراتة.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، إن قطر ليس لها مصالح في نقل هذه الصواريخ إلى إيطاليا ولكن مصلحتها في نقلها إلى ليبيا، ولكن بعد فشلهم عثر عليها.

وأعرب المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، عن قلق الجيش الليبي من وصول الأسلحة القطرية إلى إيطاليا، مؤكداً أن "الصاروخ القطري الذي وصل إيطاليا كان متجهاً إلى ليبيا لتسليح الطائرات ميراج إف-1 الفرنسية".

وأشار إلى "وجود تنظيمات إيطالية مرتبطة بالمافيا تسلح المليشيات الإرهابية في ليبيا". مطالباً كل الدول الشقيقة والمجتمع الدولي ولجنة خبراء الأمم المتحدة بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار الذي يهدد الإنسانية.





وأكد أن "تركيا تدعم مليشيات مسلحة ترتكب جرائم بحق المدنيين، ‎وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتميم بن حمد أمير قطر مسؤولان عن ارتكاب جرائم إنسانية بحق الشعب الليبي".

وعلى الصعيد الميداني، أكد اللواء أحمد المسماري أن "القوات الجوية نفذت عدة عمليات للتمهيد للقوات البرية للتقدم وتهاجم في عمق مواقع المليشيات".

وأضاف أن القوات الجوية نفذت عمليات عدة للتمهيد للقوات البرية للتقدم وتهاجم في عمق مواقع المليشيات.

وتابع المسماري أن "سلاح الجو يقوم بالإسناد الناري لتقدم القوات لتنفيذ عمليات قتالية على العمق الاستراتيجي على معسكرات وغرف عمليات التنظيمات الإرهابية".

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وكشف المسماري عن تنفيذ سلاح الجو ضربات عدة على مواقع الإرهابيين في مدينة غريان وشمال مدينة غريان حتى منطقة العزيزية، إضافة إلى عمليات الإسناد الناري من منطقة تاجوراء حتى طريق المطار.

وأوضح أن "الجيش الليبي يستخدم الطائرات المقاتلة والعمودية لتمهيد عمليات القوات البرية التي تستفيد من هذه الضربات في دك قوات العدو على كل خطوط النار"، مؤكداً تنفيذ نجاحات كبيرة في مناطق عين زارة والأحياء البرية والزطارنة ووادي الربيع وطريق المطار.





وتابع المسماري أن "القيادة العامة للجيش الليبي تقود الحرب على الإرهاب في كل الأراضي الليبية، وأن المشير خليفة حفتر يشرف على هذه العملية، ويضع الخطط اللازمة لها وفي الوقت نفسه يقاتل على الاتجاه السياسي والدولي".

وتابع المسماري أن "القوات تقود المعارك يومياً على مشارف طرابلس وتحقق تقدمات على كل خطوط النار على العصابات الإرهابية".

وشدد المسماري على أن الجيش الليبي يحقق أعلى معدل لحماية المدنيين، ملتزماً بقواعد الاشتباك المعتمدة من المشير خليفة حفتر، كما أنه يعتمد تكتيك الاختراق والتقدم البطيء والثابت على الأرض، لحماية الليبيين".

وأكد أن "المليشيات تسعى لنقل الإرهابيين من سوريا والعراق وتهريب أموال الليبيين وتساعد على الهجرة غير الشرعية وتهرب مقدرات الليبيين والدولة الليبية للخارج".

ونوه المسماري بأن المليشيات ارتكبت أفعالاً شنيعة في طرابلس ضد الليبيين وكذلك ضد المهاجرين غير الشرعيين، وعرض المسماري عدة مقاطع مصورة تؤكد وحشية الجرائم التي ترتكبها المليشيات المسلحة بحق المدنيين في ليبيا.

وظهر في المقاطع مهاجر غير شرعي تم تعذيبه وأطلق عليه الرصاص، وكان مكبلاً بقيد حديدي من قبل مليشيات طرابلس.

وكانت الشرطة الإيطالية عثرت، الإثنين الماضي، على صاروخ "جو- جو" يستخدمه الجيش القطري في حوزة جماعة يمينية متطرفة، وذلك بعد يومين من إحباط السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مخططاً إرهابياً بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان الإرهابي والعثور على أسلحة قطرية.