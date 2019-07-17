بريطانيا ترسل سفينة حربية للخليج لمواجهة تهديدات إيران

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إرسالها السفينة الحربية "إتش. إم. إس كينت" إلى الخليج، لحماية مصالح بريطانيا وحرية الملاحة من التهديدات الإيرانية.

وأصدرت الوزارة بياناً، الأربعاء، جاء فيه أن نشر السفينة الحربية في الخليج يعكس التركيز على حماية المصالح البريطانية وضمان حرية الملاحة من التهديدات الإيرانية المتواصلة.

والجمعة، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، في تصريحات صحفية: "إننا سنواصل مع شركائنا الدوليين دعم حرية حركة السفن العابرة بهذا الممر الحيوي، وسنرسل سفينة حربية إلى الخليج".

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ويأتي إرسال السفينة وسط توترات مع إيران، بعدما احتجزت لندن ناقلة إيرانية في جبل طارق، وبعدما قالت إن سفناً إيرانية حاولت اعتراض الناقلة (بريتيش هيريتدج) التي تشغلها شركة (بي.بي) في مضيق هرمز.





وتسعى واشنطن إلى تشكيل تحالف عسكري، من أجل حماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب؛ حيث أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، الثلاثاء الماضي، أن واشنطن توصلت إلى خطة يقوم بموجبها تحالف عسكري دولي بتأمين المياه الاستراتيجية في المضيقين من هجمات إيران ومليشيا الحوثي المدعومة من طهران الإرهابية.

ودأبت طهران وأذرعها الإرهابية المنتشرة في المنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، وقد تكرر ذلك في أكثر من حادث، خلال الأشهر القليلة الماضية.