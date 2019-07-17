- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء البحرينيةالأربعاء 2019/7/17 08:45 م بتوقيت أبوظبي
جانب من لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير خارجية البحرين
تعهدت واشنطن، الأربعاء، بمواصلة التصدي لخطر إيران في المنطقة، لتحقيق السلام المستدام والاستقرار.
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، خلال لقاء مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، في إطار زيارته الرسمية لواشنطن، أن "إيران تنتهج سياسات تقوم على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم الجماعات والمليشيات الإرهابية ونشر الفوضى والعنف".
وأشار إلى أن "مواجهة خطر إيران يعد خطوة مهمة وهدفاً رئيسياً لأجل السلام والاستقرار في المنطقة، ويستدعي تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيقه".
من جانبه أكد وزير خارجية البحرين أن العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين بلاده والولايات المتحدة، تبرهن على ما تحظى به هذه العلاقات من أولوية واهتمام من قبل البلدين الصديقين.
وأضاف أن هذه العلاقات تعكس أيضاً مساعيهما الحثيثة لتعزيز التعاون المشترك في كل المجالات، بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
ونوه بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم بأسره، مؤكداً أن "البحرين ستظل على موقفها الثابت الداعم لهذه الجهود".
وأشاد بولتون بعلاقات الصداقة القوية بين البحرين وواشنطن، وحرصهما الدائم على تفعيل أطر التعاون الثنائي على المستويات كافة.
وأعرب عن تقديره لاستضافة مملكة البحرين لورشة السلام من أجل الازدهار، في خطوة مهمة تؤكد الدور المهم للبحرين في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تتعهد بمواصلة التصدي لخطر إيران في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.