انت الان تتابع ماي: التوصل لاتفاق على حل وسط أفضل سبيل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق على حل وسط يظل أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران انتهكت في وقت سابق هذا الشهر الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وقال الزعيم الأعلى الإيراني يوم الثلاثاء إن طهران ستستمر في تقليص القيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها النووي.

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وفي أخر حديث لها قبل تركها السلطة الأسبوع القادم قالت ماي إنه يجب حماية الاتفاق النووي ”أيا كانت تحدياته“.

وأضافت ”شئنا أم أبينا يظل التوصل إلى اتفاق على حل وسط هو أفضل سبيل لتحقيق النتيجة التي ما زلنا جميعا نسعى للوصول إليها- منع إيران من امتلاك سلاح نووي والحفاظ على الاستقرار في المنطقة“.