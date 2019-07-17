الان تتابع واشنطن: سنواصل الجهود للتصدي لخطر إيران في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:40 م, 17 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن ستواصل جهودها للتصدي لخطر إيران في المنطقة بهدف إحلال السلام والاستقرار.

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