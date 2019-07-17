ظريف: قيود واشنطن على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين بـ"غير إنسانية"

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إنّ القيود المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم في نيويورك ”غير إنسانية بالأساس“.
وأضاف للصحفيين في الأمم المتحدة أنّ ”هذا بالتأكيد ليس عملًا وديًا. هذا يضع أعضاء البعثة وعائلاتهم تحت ظروف غير إنسانية بالأساس. لكن بالنسبة لي، فلا مشكلة، حيث لا يوجد أي عمل لي في أي مكان خارج المباني الثلاثة“.
وقيدت الولايات المتحدة حركة الدبلوماسيين وعائلاتهم لتكون بين مبنى الأمم المتحدة، ومقر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ومقر إقامة السفير الإيراني لدى المنظمة الدولية ومطار جون كنيدي.
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