الجوازات السعودية تكشف عن عدد الحجاج الوافدين حتى اللحظة

أوضحت المدیریة العامة للجوازات السعودیة عن عدد الحجاج القادمین من خارج المملكة حتى الساعة 8 من صباح الیوم الأربعاء.
وقالت المدیریة أن إجمالي الحجاج القادمین بلغ 5.388 ألف حاج، منھم 4.385 ألف قدموا عبر الجو، و8.1 ألف قدموا براً، و3.1 ألف قدموا بحراً.
وذكرت أن عدد الحجاج المستفیدین من مبادرة طریق مكة منذ بدایة شھر ذي القعدة وحتى أمس الثلاثاء بلغ 5.65 ألف حاج، قدموا على 163 رحلة جویة توزعت بین مطار الملك عبدالعزیز الدولي بجدة ومطار الأمیر محمد بن عبدالعزیز الدولي بالمدینة المنورة.
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