محامي الرئيس اليمني السابق يكشف تصفيات الانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع
جددت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وضع شروطها السابقة أمام أي تحرك أممي باتجاه مشاورات السلام المتعثرة.
وتمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على منطقة باب غلق بالكامل في الفاخر بمديرية قعطبة شمال الضالع، وأكد مصدر محلي أن قوات الجيش سيطرت أيضا على المرتفعات المطلة على المنطقة بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، أدت لمصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية.
من جهة أخرى كشف محمد المسوري، محامي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قامت بتصفية وكيل محافظ محافظة المحويت محمد عبدالكريم هيجان المعين من قبلهم، مع مرافقيه بطريقة مرعبة في حادث مروري في مديرية بني سعد على الطريق الرئيسي صنعاء ـ الحديدة.
وأكد في تغريدة على «تويتر» أن الحوثي يصفي أدواته، موضحا أن محمد عبدالكريم هيجان كان ممن عمل مع الحوثي بشكل كبير جدا ودفع بالمقاتلين معه، وأن هيجان يعد من الوجاهات القبلية وليس سلاليا.
مشاهدات يمنية
- ميليشيات الحوثي تبتز محلات الصرافة وتمنع تداول الأوراق النقدية الجديدة.
- محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف يناقش مع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للبرامج والعمليات، المهندس أحمد البيز، استكمال تجهيز المشفى الميداني المتنقل في مخيم الخانق للنازحين بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.
- ميليشيات الحوثي تواصل فتح المراكز الصيفية الطائفية بمناطق سيطرتها.
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