محامي الرئيس اليمني السابق يكشف تصفيات الانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جددت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وضع شروطها السابقة أمام أي تحرك أممي باتجاه مشاورات السلام المتعثرة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على منطقة باب غلق بالكامل في الفاخر بمديرية قعطبة شمال الضالع، وأكد مصدر محلي أن قوات الجيش سيطرت أيضا على المرتفعات المطلة على المنطقة بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، أدت لمصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية.

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من جهة أخرى كشف محمد المسوري، محامي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قامت بتصفية وكيل محافظ محافظة المحويت محمد عبدالكريم هيجان المعين من قبلهم، مع مرافقيه بطريقة مرعبة في حادث مروري في مديرية بني سعد على الطريق الرئيسي صنعاء ـ الحديدة.

وأكد في تغريدة على «تويتر» أن الحوثي يصفي أدواته، موضحا أن محمد عبدالكريم هيجان كان ممن عمل مع الحوثي بشكل كبير جدا ودفع بالمقاتلين معه، وأن هيجان يعد من الوجاهات القبلية وليس سلاليا.

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