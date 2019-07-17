التحالف يسقط طائرة مسيرة حوثية استهدفت جازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أمس اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي أنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، مما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيات وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

وكان المالكي أعلن أمس الأول أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط 3 طائرات بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها.