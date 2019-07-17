مركز الملك سلمان يمكن 350 شابا ويرفه عن الأطفال المجندين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مأرب

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس يوما مفتوحا في حديقة مأرب بمشاركة 26 طفلا ممن تمت إعادة تأهيلهم، ضمن الدورة الثالثة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالأزمة في اليمن، شاركهم فيها 30 طفلا من نازحي مخيمات المحافظة.

وتضمنت أنشطة اليوم المفتوح مرسما حرا وألعابا رياضية وحركية، كوسيلة من وسائل التفريغ النفسي، للتخلص من معاناة الأزمة والنزوح، إضافة إلى مسابقات تعليمية وثقافية ومشغولات يدوية.

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وهدفت الأنشطة إلى تعزيز دور التأهيل النفسي والاجتماعي الذي يقوم به المركز للأطفال في مجال الاتصال والتواصل مع محيطهم، خاصة أقرانهم من أطفال النازحين، ممن لهم تجربة مريرة، تحتم إشراكهم ليعيشوا جوا من الفرح والمرح، لينسوا معاناتهم.

وعبر الأطفال المشاركون عن سعادتهم بإعطائهم فرصة الاستمتاع في أنشطة اليوم المفتوح، والتي كانت مشوقة من خلال الفقرات والأنشطة المتنوعة التي قدمت لهم، شاكرين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والقائمين عليه على لفتتهم الكريمة تجاههم وغيرهم من الأطفال المتأثرين من النزاع المسلح في اليمن.

ونفذ المركز أمس دورات تمكين الشباب مهنيا واقتصاديا في مدينة المكلا، ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن، بحضور مدير المشروع المهندس هادي باجبير، ومنسق قطاع تمكين الشباب مهنيا واقتصاديا المهندس عبدالسلام جبر.

ويقدم قطاع تمكين الشباب، الذي يستفيد منه 45 فردا في مدينة المكلا، دورات في مجالات صيانة الجوالات، والتكييف والتبريد، فضلا عن دورات التمديدات الكهربائية، ويهدف إلى تأهيل 350 شابا في أربع محافظات في مجالات مهنية بما يؤهلهم لدخول سوق العمل.