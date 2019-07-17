أمريكا تدرج قياديين بالقاعدة على قائمة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج قياديين بفرع تنظيم القاعدة في مالي على قائمتها العالمية للإرهاب.

واتخذت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، إجراء يستهدف جماعة تطلق على نفسها «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي جماعة من غرب أفريقيا صنفت على أنها منظمة إرهابية أجنبية، وكذلك جهة إرهابية عالمية خاصة في سبتمبر 2018.

Advertisements

وأدرجت وزارة الخارجية قياديين في الجماعة، باعتبارهما إرهابيين عالميين وفقا للأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على الأجانب المرتكبين أو المشاركين في ارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها.

وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية علي مايشو، وبا أغ موسى على أنهما إرهابيان عالميان وتم وضعهما على لائحة الأشخاص الذين يمكن حجب أموالهم في الولايات المتحدة.

وبموجب العقوبات تجمد جميع أرصدة وممتلكات المصنفين في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية ويحظر على المواطنين والمؤسسات الأمريكية التعامل ماليا معهما، وفقا للبيان.

أغ موسى

قاد في مارس 2019 عملية إرهابية ضد قاعدة للقوات المسلحة المالية في ديورا، مالي، أسفرت عن مقتل 21 جنديا ماليا على الأقل.

شريك مقرب من إياد أغ غالي، إرهابي من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ورئيس الجماعة.

عقيد سابق فر من الجيش المالي للانضمام إلى الجماعات الإرهابية المسلحة.

مسؤول عن قيادة الهجمات في عدد من المواقع الأخرى في شمال مالي.