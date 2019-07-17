السيسي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية لبحث تطورات الأوضاع في السودان

الموجز
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، اليوم، الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية.
وأضاف راضي، أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع بالسودان، وخطوات المجلس العسكري للتفاعل مع الوضع الحالي، ومستجدات المسار التفاوضي مع تحالف "الحرية والتغيير"، والاتفاق الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية الذي تم التوقيع عليه بالخرطوم، اليوم.
وهنأ الرئيس، خلال اللقاء، الشعب السوداني الشقيق بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى اليوم على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، الذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد في السودان.
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