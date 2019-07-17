السيسي: نرحب بالاتفاق السياسي السوداني ونهنئ السودانيين على إنجازه

لفت الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ إلى "أننا نرحب بالاتفاق السياسي ​السودان​ي ونهنئ ​السودانيين​ على إنجازه"، مؤكدًا "دعم مصر الكامل لأمن السودان واستقراره".

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