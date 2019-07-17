خارجية أميركا: نطالب السعودية بالسماح للأقليات الدينية بممارسة معتقداتها بحرية

كشفت المتحدثة باسم ​الخارجية الأميركية​ هيذر ناورت عن "أننا نشعر بالقلق حيال معاملة الأقليات الدينية في ​السعودية​"، مشددة على "أننا نطالب المملكة بالسماح للأقليات الدينية بممارسة معتقداتها بحرية".

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