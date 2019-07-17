وصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى مجلس النواب للقاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على هامش جلسة مناقشة الموازنة.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول اللواء عباس ابراهيم الى مجلس النواب للقاء الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.