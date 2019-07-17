بكر الحجيري: العفو العام ينقل بعلبك الهرمل من منطقة مطلوبين الى منطقة حيوية

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​بكر الحجيري​ أن "هذه ​الموازنة​ ليست شعوبية ولذلك يجب تحمل المسؤولية بشكل مباشر"، مشيراً الى أن "المطلوب اجتراح الحلول للمواطن، ونحن جميعا نعرف ان الدخل الوطني العام الذي نشأ، نشأ على 3 قطاعات أولا بدل المرور عبر الموانىء الوطنية وهنا دور ​الجمارك​، وقطاع الخدمات الذي لعب دورا هاما عبر التاريخ، والدخل غير المنظور وهناك نترك لمخيلة الزملاء التفكير بمعنى القطاع".

وفي كلمة له في جلسة ​مجلس النواب​ لمناقشة الموازنة أنه "يجب على البرلمان ألا ينسى الدور الأساسي للقطاع المصرفي وأهمية ​القطاع المصرفي​ وهذه احقية ​لبنان​"، مشيراً الى أنه "بقدر ما نعمل لنؤمن دخل للخزينة بقدر ما نخفف من التجاذبات، لذلك اقترح ان تكون المداخلات اولية للمن لا يمثلون ب​الحكومة​ لفسح المجال للنقاش".

وشدد على "أننا بحاجة الى موازنة أكثر انفتاحا وحيوية وطموحا تهدف لايجاد فرص عمل للبناني".

وأكد أن "​الجامعة اللبنانية​ هي العامود الفقري الثقافي لأبناء ​المجتمع اللبناني​"، مشيراً الى أنه "لا بد من تعديل البرنامج التعليمي ليصبح اكثر حيوية ليصبح اكثر تطورا وتصبح الجامعة البنانية اكثر جذبا وتطورا".

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ولفت الحجيري الى ان "منطقة ​بعلبك​ الهرمل الاشد فقرا واهمالا، ومن خلال تطبيق بعض الامور نستطيع خلق مراكز عمل لشباب المنطقة ويمكن ان نجعل بعلبك مركز جذب للشباب والاستثمار".

وأشار الى أننا "وعدنا بإنشاء مجلس انماء للمنطقة ولم يبصر النور"، لافتاً الى أنه "مر سنة على الخطة الامنية مترافقة مع انماء متوازن وحتى الان لم يطبق شيء".

وراى ان "​العفو العام​ ينقلنا من منطقة مطلوبين الى منطقة حيوية تدر الملايين من الدولارات على الدولة"، داعياً الى "الذهاب الى قانون زراعة القنب الهندي".

وشدد الحجيري على "ضرورة إقفال معابر التفقير والتهريب حفاظا على المزارع البقاعي"، مطالباً بإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات عن بعض اصحاب المقالع والمرامل في عرسال او تحديد مبلغ قطعي".