أكد عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​سليم خوري​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "فريقا سياسي يدعي ادخال معظم الاصلاحات الواردة في مشروع ​الموازنة​ في ​مجلس الوزراء​ و يعود و ينقلب عليها في ​مجلس النواب​، و هذا كله اكيد دعما للعهد".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم خوري: فريق سياسي ينقلب على مشروع الموازنة بالبرلمان وهذا كله دعما للعهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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