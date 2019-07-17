بطيش: أتسائل لماذا ديوان المحاسبة يأخر قطع الحساب

أكد وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ في حديث تلفزيوني له "انني أتسائل لماذا ​ديوان المحاسبة​ يأخر قطع الحساب، وهناك لا يمكن ان نوافق على قطع حساب بمرحلة لاحقة ونؤجل أشياء ماضية".

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