أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب نعمة أفرام تعليقا على ضريبة الـ3 بالمئة على الـ"TVA" أنه "إذا أتينا بخبز من ​تركيا​ كأننا ندعم الخبز المستورد وليس المحلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أفرام: إذا أتينا بخبز من تركيا سنكون ندعم الخبز المستورد وليس المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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