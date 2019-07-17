بحث المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ مع رئيس ​الجامعة الأميركية​ في بيروت(AUB) ​فضلو خوري​ في تفعيل سُبل التعاون والتنسيق بين المديرية العامة والجامعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عثمان التقى رئيس الجامعة الأميركية في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.