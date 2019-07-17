حبيش: مهرجانات جونية لا تشبه المهرجانات الأخرى في لبنان

أكّد رئيس ​بلدية جونية​ ​جوان حبيش​، في تصريح تلفزيوني، أن "​مهرجانات جونية​ هذا الصيف فكرتها جديدة لا تشبه المهرجانات الأخرى في ​لبنان​"، وضحًا "أننا أردنا هذا العام استقطاب الناس وتعريفهم الى شوارع جونية. "بنص جونية" يلبي كافة الأذواق وجميع الأعمار تجد نفسها فيه. والتجار يرضيهم ذلك لأن الناس تدخل الى المحال والأسواق مجددًا".

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