شكر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه حول حق النائب بتبديل موقفه بما يقتضيه الأمر، معتبرا ان "هذه الموازنة أسقطت كل مدن لبنان بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية وهي مثقلة بالرواتب والأجور وخدمة الدين وعجز الكهرباء".
وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة رأى الدكاش أن "الأرقام الكثيرة في هذه الموازنة لا تفتح الآفاق أمام شبابنا في لبنان، ونحن بأمس الحاجة لخلق فرص عمل للشباب بعد وقف التوظيف في الدولة"، متسائلا:"لماذا لم تتضمن الموازنة خارطة طريق تشرح إمكانية زيادة الإنتاج المحلي وزيادة النمو".
ولفت الى اننا "لسنا أول بلد يمرّ بظروف اقتصادية صعبة وليس علينا اختراع الحلول بل البحث عنها"، مؤكدا ان "علينا العمل على إشراك القطاع الخاص في إدارة مؤسسات الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدكاش: ليس علينا اختراع الحلول بل البحث عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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