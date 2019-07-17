LBC: مبادرة اللواء إبراهيم مستمرة في قضية حادثة قبرشمون

علمت قناة "LBC" أن "مبادرة مدير عام ​الأمن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ مستمرة مع إدخال تعديلات عليها سواء على إحالة قضية قبرشمون إلى ​المجلس العدلي​ أو تسليم "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" لمطلوبيه". `

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