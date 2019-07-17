اعتبر رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة أن "ردة الفعل التي قام بها الفلسطينيون في لبنان مفهومة ولكن الحوار الذي بدأ مع وزير العمل كميل ابو سليمان مهم"، مشيرا الى ان "ابو سليمان ابدى استعداده لحل المعوقات التي تحول دون قدرة العامل الفلسطيني للحصول على اجازة عمل".
وفي حديث تلفزيوني رأى منيمنة ان "هذه المشكلة ليست وليدة الساعة واليوم العامل الفلسطيني خائف على مصادر رزقه".
كانت هذه تفاصيل خبر منيمنة: وزير العمل مستعد لحل مشكلة حصول الفلسطيني على اجازة عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.