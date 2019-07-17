منيمنة: وزير العمل مستعد لحل مشكلة حصول الفلسطيني على اجازة عمل

اعتبر رئيس لجنة الحوار ال​لبنان​ي الفلسطيني الوزير السابق ​حسن منيمنة​ أن "ردة الفعل التي قام بها الفلسطينيون في لبنان مفهومة ولكن الحوار الذي بدأ مع وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ مهم"، مشيرا الى ان "ابو سليمان ابدى استعداده لحل المعوقات التي تحول دون قدرة العامل الفلسطيني للحصول على اجازة عمل".

وفي حديث تلفزيوني رأى منيمنة ان "هذه المشكلة ليست وليدة الساعة واليوم العامل الفلسطيني خائف على مصادر رزقه".