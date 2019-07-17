مخابرات الجيش أوقفت أرملة الإرهابي القتيل محمد أحمد الصاطم

أوقفت ​مخابرات الجيش​، المدعوة غنوة الأحمد، في منطقة وادي خالد- عكار، المتهمة بالانتماء إلى ​تنظيم داعش الإرهابي​ وأرملة الإرهابي القتيل محمد أحمد الصاطم (القيادي في التنظيم المذكور) والملقب أبو معاز- المسؤول عن تجنيد أشخاص وإلحاقهم بهذا التنظيم، وذلك أثناء محاولتها دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، بحسب ما صدر عن قيادة الجيش ​مديرية التوجيه​، في بيان . بوشر التحقيق معها بإشراف ​القضاء​ المختص.

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