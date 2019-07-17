سجال بين بو صعب وابو فاعور في جلسة الموازنة

وقع سجال كلامي بين وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ والنائب ​وائل ابو فاعور​ خلال جلسة مناقشة ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​. وخلال مداخلة له أكد بو صعب أن "​الجيش اللبناني​ مكلف بضبط الحدود وهو يقوم بدوره ولكن علينا ان نخفف عنه في موضوع المسلحين في الشوارع"، فرد ابو فاعور، معتبرا انه "يجب ان نريح الجيش اللبناني من الاستفزازين الطائفيين وانت حبذا لو تقوم بدورك كوزير دفاع". فأجابه بو صعب:"رضي القتيل ولم يرض القاتل".

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