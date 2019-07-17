اللواء ابراهيم يلتقي الحريري: الأمور تسير بإيجابية إن شاء الله

أكّد المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ أن "الأمور تسير بإيجابية إن شاء الله". كلام اللواء ابراهيم جاء عند مغادرته ​مجلس النواب​ بعد اجتماعه مع رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب على هامش جلسة مناقشة ​الموازنة​.

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