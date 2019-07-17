قتلى في هجوم مسلح على مطعم في كردستان العراق

دبي - بواسطة محمد فارس أنقرة تؤكد مقتل أحد موظفيها بالقنصلية التركية في أربيل، إثر هجوم استهدف مطعما في عاصمة كردستان العراق كان ديبلوماسيون أتراك يتناولون طعامهم فيه. وخلف الهجوم عددا من القتلى والجرحى. © picture-alliance/AA/Y. Keles Provided by Deutsche Welle

قالت وزارة الخارجية التركية إن موظفا يعمل بقنصليتها في مدينة أربيل العراقية قتل في إطلاق نار بالمدينة اليوم الأربعاء. وكان مسؤولان أمنيان في إقليم كردستان العراق صرحا لوكالة رويترز إن ما لا يقل عن ثلاثة دبلوماسيين أتراك قتلوا في الهجوم اليوم الأربعاء (17 يوليو/ تموز)، عندما فتح مسلحون النار على مطعم كان الدبلوماسيون يتناولون طعامهم فيه. من جهتها، أكدت وكالة "الأناضول" الحكومية التركية مقتل "موظف في القنصلية العامة التركية في أربيل" بهجوم مسلح على مطعم في المدينة الشمالية الحدودية مع تركيا.

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فيما ذكرت شبكة "رووداو" الكردية المحلية أن ما لا يقل عن ثلاثة قتلى، بينهم نائب القنصل التركي، سقطوا في إطلاق النار. وذكرت أيضا أن إطلاق النار أسفر عن سقوط عدد من الجرحى. وأوضحت الشبكة أن إطلاق النار استهدف عددا من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية خلال تواجدهم في المكان. وهرعت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وأغلقت الطرق القريبة منه.

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ح.ز/و.ب (أ ف ب، رويترز)

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