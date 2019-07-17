شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: تجديد الخطاب الدينى ليس بالكتب والوثائق ولكن فى السلوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن التعاون المثمر بين النقابة ووزارة الأوقاف، في تجديد الخطاب الديني، يأتي في مصلحة البلاد، مؤكدا أن الوزارة والنقابة يستطيعان أن يعبروا عن تجديد الخطاب الديني معًا.
وأضاف ضياء رشوان خلال كلمة له بختام الدورة التدريبية التى نظمتها النقابة بالتعاون مع وزارة الأوقاف للصحفيين، لتجديد الخطاب الديني وتحرير الخبر الديني، أن تجديد الخطاب الديني ليس في الكتب والوثائق، ولكن في السلوك والمعاملات وطريقة التفكير، مؤكدًا أن هذه الدورة ستكون فاتحة تعاون بين النقابة والوزارة، وذلك من أجل خدمة البلاد.
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