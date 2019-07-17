في 9 خطوات كيف تسجل رغباتك في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات؟ -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تبدأ الأحد المقبل، المرحلة المرحلة الأولى بتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2019.

ويقدم الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي، 9 خطوات توضح كيفية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق.