محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تبدأ الأحد المقبل، المرحلة المرحلة الأولى بتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2019.
ويقدم الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي، 9 خطوات توضح كيفية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق.
كانت هذه تفاصيل خبر في 9 خطوات كيف تسجل رغباتك في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات؟ -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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