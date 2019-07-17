"الصحة" تصدر 21 توصية للوقاية من الحر والتعامل مع ضربة الشمس قبل الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور صلاح محمد علي، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الخطة الوقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، والإصابات بضربات الشمس، تزامناً مع موجة الحر، والتغيرات المناخية.

وأوضح "صلاح"، أن مديرية الصحة اتخذت كافة الإجراءات للتأكد من جاهزية المستشفيات واستعدادها لاستقبال حالات الإصابات بضربات الشمس، والتعامل الجيد معها، مشيراً إلى أن أعراض ضربة الشمس تظهر في صورة ارتفاع في درجة حرارة الجسم، واحمرار في الوجه مع جفاف في الجلد والتهاب في العين، وحدوث إجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية، ثم الشعور بدوار مع قيء وشعور بالهذيان يؤدي إلى فقدان الوعي مع سرعة في النبض، وتنفس غير طبيعي.

أضاف "صلاح"، أن تلك الأعراض قد تظهر بصورة فجائية، حيث يفقد الشخص وعيه من غير سابق إنذار، منبها أنه في حالة حدوث الدوار أو فقدان الوعي، فيجب التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى حميات، مع مراعاة أن نقص العرق يعني احتياج الجسم للسوائل.

وأضاف أن زيادة احتمال الإصابة بضربات الشمس، قد تحدث نتيجة تعرض الشخص لطقس شديد الحرارة ورطب لفترة طويلة، مشيراً إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم الرضع، وصغار الأطفال، وكبار السن (65 سنة أو أكثر) والمرضى المعرضون للتشنجات العصبية، والذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، لافتاً إلى أنه يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة للوقاية من الإصابة بضربات الشمس.

وأوضح أن القطاع يعمل على نشر الثقافة الصحية بين المواطنين من خلال توجيههم باتخاذ الاحتياطات الآتية:

•الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية.

•عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

•ارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة وخاصة القطنية.

•عند الشعور بالتعب يجب الراحة في مكان جيد التهوية والظل.

•تعرض الجسم لوسائل التبريد (تكييف / مروحة).

•الاستحمام يومياً بماء فاتر.

•يفضل الامتناع عن المشي في الشمس لمسافات طويلة.

•استعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.

•الشخص المصاب بارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض يمتنع عن التعرض للشمس.

•يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضاً لضربات الشمس.

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•يجب حماية الأطفال من اللعب في فترات الحرارة الشديدة فهم أقل مقاومة من البالغين.

مع الأخذ ببعض الإجراءات الأخرى مثل: شرب الماء بكثرة، والإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، ما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم، ويؤدي إلى الدوار والجفاف.

وأنه يجب الحرص على تناول الغذاء المتوازن الذي يشمل الفاكهة والخضروات، واستبدال العصائر بالماء، واستبدال الطعام المقلي بالمشويات، مع الإقلال من الحلويات والدهون.

كما يجب اتخاذ بعض الاحتياطات أثناء القيادة والسفر مثل: إخلاء السيارات من المواد الغازية، القداحات، المشروبات الغازية، العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، وفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم)، وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

وأشار إلى أن ضربة الشمس تعد من الطوارئ الطبية وتعد أهم أسباب الوفيات (التي يمكن الوقاية منها)، مشيرة إلى أن الانخفاض العاجل في درجة حرارة الجسم الأساسية، هو الأساس في علاج المصاب، حيث إن مدة ارتفاع درجة حرارة الجسم هي المحدد الأولي لعلاج المصاب، مضيفة أنه يجب حجز المصاب في المستشفى تحت المراقبة والمتابعة لمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة، لتجنب حدوث مضاعفات، وفي حال حدوث أي تغيرات طارئة يتم وضعه في العناية المركزة تحت الإشراف الطبي المستمر.

وأوضح أن أهم الخطوات التي تعمل على خفض درجة حرارة المريض بشكل صحيح كالتالي:

•يجب أن يتم العمل عليه فوراً وفي مكان الإصابة (قبل الوصول إلى المستشفى) حيث إن ذلك يحد من شدة المضاعفات المرتبطة بضربات الشمس وداخل المستشفى يجب على الأقل خفض درجة الحرارة لتصل إلى أقل من 39 درجة مئوية في البداية (بمعدل 0.2 درجة مئوية / دقيقة) ثم الخفض التدريجي لدرجة الحرارة.

•تناول المشروبات باردة.

•راحة تامة.

•غسل الجسم بالكامل (حمام بارد).

•غمر المريض في حوض ماء بارد مع الحفاظ على آلية التنفس.

•تغطية المريض بملاءة مغمورة بالماء البارد.

•وضع كمادات الثلج تحت الإبطين وبين الفخذين.

•التواجد في مكان مكيف الهواء.

•نزع ملابس المريض ورشه بالماء الفاتر وتركيز مروحة على جسد المريض للتخلص من الحرارة.

•التخلص من الملابس الضيقة المحيطة بالمريض أو إزالة ملابس المريض من قبل الفريق الصحي داخل المستشفى ويمكن ارتداء ملابس خفيفة، كما يجب عدم استخدام الماء المثلج حيث إن استخدام الثلج يتسبب في الرجفة مما سيزيد من درجة حرارة الجسم الداخلية بل يتم استخدام الماء البارد.