بعد اتهامه بخطف طفل وهتك عرضه.. محكمة الجنايات تبرئ عاملًا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، ببراءة عامل، متهم بخطف طفل، والاعتداء عليه جنسيًا، بنطاق دائرة مركز شرطة فوه.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، وعضوية المستشارين نادر محمد طاهر، ومصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 2554 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة فوه، والمقيدة برقم 461 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل عندما أحال المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، "ر.ج"، 31 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز شرطة فوه، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لاتهامه بأنه في شهر يناير 2019، بدائرة مركز شرطة فوه، خطف طفلًا لم يبلغ من العمر 12 عامًا حال تواجده بالطريق العام.

وأكد أمر إحالة المتهم لمحكمة جنايات كفر الشيخ، أن المتهم الصادر بحقه البراءة استدرج الطفل بحيلة منه، إلى مسكنه، مستغلا صغر سنه، قاطعًا صلته بذويه بعيدًا عن أعين الرقباء، وهتك عرض الطفل المخطوف بالقوة والتهديد بأن قام بحسر سرواله عنه وتعدى عليه جنسيًا