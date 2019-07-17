زعيم المعارضة التركية لأردوغان: اترك الإخوان وتصالح مع مصر

دعا زعيم المعارضة في البرلمان التركي، كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى طرد الإخوان من البلاد والتصالح مع مصر.

وقال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري : "إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسية الخارجية، وأرادت أن تكسب، أولا لا بد أن يتخلى أردوغان عن جماعة الاخوان ".

وتابع كيليتشدار أوغلو: "لابد أن يتركهم (الإخوان). من هؤلاء الإخوان؟ نحن نعيش فيالجمهورية التركية ، ومصلحة الجمهورية التركية تعلو على أي شيء"، وفق ما نقل موقع "تركيا بالعربي"، الثلاثاء.

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ومضي زعيم المعارضة خلال خطاب أمام أنصار من حزبه قائلا: "ثانيا: عليك (أردوغان) أن تتصالح مع مصر، لماذا نتصارع مع مصر؟ نحن لدينا تاريخ مشترك مع مصر، ولدينا ثقافة مشتركة مع مصر".

وأضاف أن "تركيا تدفع الثمن غاليا نتيجة هذا الصراع. لا بد أن نرسل سفيرا لسفارتنا في مصر، ولا بد أن نتصالح مع مصر"، متسائلا: "لماذا ليس لدينا سفير هناك؟".

سكاي نيوز