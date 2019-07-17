السعودية تتيح التسجيل الإلكتروني للحجاج القطريين

أنهت وزارة الحج والعمرة في السعودية كافة الترتيبات اللازمة لخدمة الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء.
وخصصت الوزارة رابطا إلكترونيا https:qh1440.haj.gov.sa لتمكين الحجاج القطريين من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.
وأكدت وزارة الحج والعمرة في السعوديةأن الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي انطلاقا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة.
وذكرت الوزارة أن هذه الخدمات والتسهيلات تجسد الدور الريادي للمملكة في رعاية الحرمينالشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم وانتماءاتهم ومن مختلف أنحاء العالم، ولإتاحة الفرصة للأشقاء القطريين بالقدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان.
ودعت وزارة الحج والعمرة السلطات القطرية إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
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