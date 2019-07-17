رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، تبرئة الجاسوس الهندي كولبوشان ياداف، المعتقل والمحكوم عليه بالإعدام في باكستان بتهمة التجسس وتنفيذ الأعمال الإرهابية داخل الأراضي الباكستانية.
بتبرئة ياداف وإطلاق سراحه وعودته إلى الهند، وأمرت المحكمة باكستان بإتاحة الوصول القنصلي لياداف طبقا لمادة الـ36 لمعاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية ،أن المحكمة الدولية رفضت طلب الهند
مارس عام 2016، واتهمته بالتجسس لصالح الاستخبارات الهندية وبتنفيذ الأعمال الإرهابية داخل أراضي باكستان، وحاكمته المحكمة العسكرية الباكستانية وأصدرت في حقه حكما بالإعدام في أبريل 2017، وفي مايو 2017 لجأت الهند إلى محكمة العدل الدولية مطالبةً بمنع تنفيذ حكم الإعدام وتبرئته وإطلاق سراحه وعودته إلى الهند.
واعتقلت السلطات الباكستانية ياداف في
كانت هذه تفاصيل خبر "العدل الدولية" تصدر قراراً بشأن مصير هندي محكوم بالإعدام بباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.