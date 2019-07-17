أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت شقيق منفذ الهجوم الانتحاري في مانشستر عام 2017، لدى وصوله إلى مطار لندن بعدما رحلته السلطات الليبية، اليوم الأربعاء.
وقالت شرطة مانشستر في بيان إنها اعتقلت، هاشم العبيدي (22 عاما)، شقيق سلمان العبيدي، بتهمة "ارتكاب جريمة قتل، ومحاولة القتل والتآمرللتسبب في تفجير يهدد الأرواح.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحمد بن سالم الناطق باسم "قوة الردع"، التي كانت تحتجز المتهم في العاصمة الليبية، إنه "تم تسليم العبيدي إلى مكتب السفارة البريطانية في مطار معيتيقة (بالقربمن طرابلس) بموجب قرار من القضاء البريطاني وبطلب من السلطات البريطانية.
وكان العبيدي أوقف في طرابلس بعد أيام من الاعتداء الذي نفذه شقيقه في بريطانيا.
وفجر سلمان العبيدي، وهو بريطاني يبلغ من العمر 22 عاما وابن لأبوين ليبيين، نفسه في حفل أحيته المغنية الأمريكية، أريانا غراندي، مساء الاثنين 22 مايو 2017، ما أدى إلى مقتل 22 شخصا، وإصابة أكثر من 500.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعتقل شقيق انتحاري مانشستر لدى وصوله إلى مطار لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.