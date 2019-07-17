ظريف لـ "CNN": قدراتنا الصاروخية ردعية وننظر إليها كشأن مصيري

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في لقاء مع قناة "CNN" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن القدرات الصاروخية لبلاده ردعية وإن طهران تنظر إليها كشأن مصيري.

وصرح جواد ظريف بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يبعث رسالة مكتوبة إلى

المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، مشيرا إلى أن الرسالة الشفوية التي نقلها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لم تحمل أي جديد.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن فرض قيود على تحركات البعثة الدبلوماسية الإيرانية

Advertisements

في نيويورك إجراء غير إنساني، وهي (القيود) "بالتأكيد ليست عملا وديا".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة اتهم في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" بشن "حرب اقتصادية" على المواطنين الإيرانيين "ترقى إلى حد الإرهاب".

وأفاد بأنه "بمجرد أن تتوقف هذه الحرب، يمكن أن تعقبها أمور أخرى لتهدئة التوتر في المنطقة"، بحسبما نقلت الوكالة.