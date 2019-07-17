قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في لقاء مع قناة "CNN" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن القدرات الصاروخية لبلاده ردعية وإن طهران تنظر إليها كشأن مصيري.
وصرح جواد ظريف بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يبعث رسالة مكتوبة إلىالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، مشيرا إلى أن الرسالة الشفوية التي نقلها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لم تحمل أي جديد.
وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن فرض قيود على تحركات البعثة الدبلوماسية الإيرانية
يذكر أن وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة اتهم في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" بشن "حرب اقتصادية" على المواطنين الإيرانيين "ترقى إلى حد الإرهاب".
وأفاد بأنه "بمجرد أن تتوقف هذه الحرب، يمكن أن تعقبها أمور أخرى لتهدئة التوتر في المنطقة"، بحسبما نقلت الوكالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف لـ "CNN": قدراتنا الصاروخية ردعية وننظر إليها كشأن مصيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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