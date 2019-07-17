قطر عن صاروخ النازيين في إيطاليا: بعناه لدولة صديقة قبل 25 عامًا

قالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم الخارجية القطرية، الثلاثاء، إن الصاروخ الذي تم ضبطه، الاثنين، في مدينة تورينو الإيطالية بحوزة مجموعة نازية، امتلكه الجيش القطري سابقا وبيع إلى دولة ثالثة في عام 1994.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية القطرية في تغريدات لها على توتير، عن قلق قطر "التي تتابع عن كثب التقارير الإعلامية المتعلقة بضبط ترسانة أسلحة لدى ما وصف بـأنها جماعة يمينية متطرفة في إيطاليا والعثور على صاروخ مارتا جو-جو فرنسي الصنع كانت القوات القطرية المسلحة تمتلكه في الماضي".

وأضافت الخاطر "تعمل دولة قطر عن كثب مع الأطراف المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة والدولة التي بيعت

لها الأسلحة لكشف الحقائق، كما نؤكد على قلقنا من أن صاروخاً بيع قبل 25 سنة انتهى به المطاف في أيادي طرف ثالث لا يمثل دولة أو حكومة"، على حد تعبيرها.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية القطرية أن "السلطات المعنية في قطر بدأت تحقيقا عاجلا بالتعاون مع الجهات المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة ودولة أخرى صديقة كان قدم تم بيع صاروخ مارتا لها قبل 25 سنة وقد طلبت الدولة عدم تسميتها في الوقت الحالي".

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وتابعت أنه "تم بيع صاروخ مارتا

سوبر530 من قبل دولة قطر في عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى دولة صديقة تفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق".

وألقت الشرطة الإيطالية القبض على ثلاثة أشخاص من بينهم شخص يبلغ 50 عاما يدعى فابيو ديل بيرغيولو كان قد ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب "فورزا نوفا" الفاشي، حيث عثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة من بينها الصاروخ بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لهتلر.

وقالت الشرطة الإيطالية "خلال العملية تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة استخدمه الجيش القطري"، في إشارة إلى صاروخ ماترا.

وجاءت المداهمة نتيجة تحقيق أجرته الشرطة مع متطرفين إيطاليين يعرف عنهم بأنهم انضموا إلى المتمردين المؤيدين لروسيا الذين يقاتلون في أوكرانيا.