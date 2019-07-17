انتقادات واسعة لتغريدات ترامب عن 4 نائبات ديمقراطيات بالكونجرس

أظهر استطلاع للرأي انتقاد غالبية الأمريكيين للرئيس دونالد ترامب جراء تغريداته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" والتي استهدفت أربع نائبات بالكونجرس، معتبرين أن تلك التغريدات لا تعبر عن طبيعة الأمريكيين.

يأتي ذلك بعد سلسلة من التغريدات التي بدأها ترامب صباح الأحد الماضي واستهدفت كلا من النائبات الديمقراطيات: أليكسندريا أوكاسيو كورتيز (عن نيويورك)، وإلهان

عمر (من أصل صومالي عن مينيسوتا)، وآيانا بريسلي (عن ماساتشوسيتس) ورشيدة طليب (من أصل فلسطيني عن ميتشيجان)، والتي قال فيها ترامب "إنهن يتسببن في مشكلات" وطالبهن بالعودة إلى بلادهن التي وُلدن بها.



ووفقا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية

بالاشتراك مع مؤسسة "إيبسوس" لأبحاث الرأي، فإن أغلب الجمهوريين ممن تم استطلاع آرائهم أبدوا موافقتهم على تعليقات ترامب، وهو ما اُعتبر انقسام حاد بين أنصار الحزبين الرئيسيين حول قضية الانتماء والتوجهات العنصرية إزاء الأعراق.



وقد وصف أكثر من ثلثي المشاركين في استطلاع (بنسبة 68%) تغريدات ترامب بأنها تمثل إهانة، لكن 57% من الجمهوريين اتفقوا مع دعوة ترامب لهن بالعودة لبلادهن الأصلية، رغم أن ثلاثة منهن وُلدن بالولايات المتحدة.