الجبير يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الخليج

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بجدة أمس، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون دول الخليج العربي تيموثي لندر كينغ، والمبعوث الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور، والسفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هينزل.



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