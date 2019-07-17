ترامب يشيد بتوقيف السلطات الباكستانية أحد العقول المدبرة لاعتداءات بومباي

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، بتوقيف السلطات الباكستانية حافظ سعيد الذي يشتبه بأنّه أحد العقول المدبّرة لاعتداءات بومباي في 2008، وتعتبره واشنطن إرهابياً.

وكانت مصادر متطابقة ذكرت أنّ السلطات الباكستانية أوقفت في مدينة غوجرانوالا (شرق) الأربعاء حافظ سعيد الذي تعتبره الولايات المتحدة "إرهابياً دولياً" وتعرض مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لأي معلومات تؤدّي إلى توقيفه.

وقال ترامب في تغريدة: "بعد عشر سنوات من البحث أوقف +مدبّر+ اعتداءات بومباي في باكستان". وأضاف "تمت ممارسة ضغوط قوية في السنتين الأخيرتين ليتم العثور عليه".

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وكان مسؤول باكستاني ذكر أنّ "حافظ سعيد كان متوجهاً إلى غوجرانوالا ليطلب الإفراج عنه بكفالة في قضية أخرى" عندما تم اعتقاله.

ويذكر أنه تم إلقاء القبض على سعيد وهو زعيم جماعة إرهابية، عدة مرات في السابق، وكان يتم الإفراج عنه بسبب عدم كفاية الأدلة.

وكان المقاتلون مع الجماعة الإرهابية، قد قتلوا أكثر من 160 شخصاً في الهجوم الذي استمر ثلاثة أيام في المركز المالي للهند مومباي عام 2008. وقد لقى ستة أميركيين حتفهم في الهجوم.