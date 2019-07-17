وزارة الحج السعودية تدعو قطر لعدم حجب الروابط الإلكترونية

دعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، السلطات القطرية إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه "إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، تم تخصيص رابط إلكتروني للأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ (https://qh1440.haj.gov.sa )".

وكان مجلس الوزراء السعودي، أكد أمس الثلاثاء، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، أن الجهات المختصة في السعودية هيّأت جميع السبل ويسرتها لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة، بما فيها دولة قطر.

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وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، رفض المجلس الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، بأن حكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وهو ما ينافي الحقيقة، إذ أن الجهات المختصة في المملكة قد هيأت جميع السبل ويسّرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.