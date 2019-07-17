كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حقوقي لبناني" حالة من الغليان تسيطر على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان بعد قرار وزير العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المجتمع الفلسطيني بلبنان له خصوصية.. وقرار وزير العمل سيضاعف نسب البطالة

قال سامر مناع، مدير المركز الحمائي لحقوق الإنسان، إن هناك حالة غليان سيطرت على المخيمات الفلسطينية بلبنان بسبب قرار وزير العمل اللبناني، لافتًا إلى أن المجتمع الفلسطيني بلبنان له خصوصية ويجب احترامها.

وأضاف مناع، خلال مداخلة له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن المجتمع الفلسطيني متكامل ذو مقومات كاملة حيث آتى للبنان منذ 70 عامًا في ظروف إنسانية صعبة بعد النكبة مباشرةً، لافتًا إلى أن مجلس النواب اللبناني أقر تعديلات قانونية عام 2010 بأحقية اللاجئ الفلسطيني ممارسة العمل باستثنائه من دفع رسوم إجازة العمل كما اعطته الحق في التسجيل بالتضامن الاجتماعي، الا أنها لم تنفذ على أرض الواقع منذ صدور القانون حتى الأن.

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وأشار مدير المركز الحمائي لحقوق الإنسان، إلى أن قرار وزير العمل اللبناني سيضاعف نسب البطالة بالمخيمات، مشيرًا إلى ان هناك ما يقرب من 70 مهنة لا يستطيع اللاجئ الفلسطيني ممارستها بسبب التنافس العنصري الذي يفرضه بعض الساسة اللبنانيين.

يذكر أنه يواصل الفلسطينيون في لبنان تحركاتهم التي تهدف إلى تراجع وزير العمل اللبناني عن قراره بشأن العمال الأجانب لأنه يمس حياة الفلسطينيين مع توقعات بأن يرفع القرار الجديد نسبة البطالة بين صفوف اللاجئين إلى 90 بالمئة، ومع تأكيد وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان أن السلطات اللبنانية لم تتخذ أي قرار جديد بحق العمال الفلسطينيين وإنما تطبق القانون اللبناني، يواصل الفلسطينيون الإضراب في مخيماتهم وتجمعاتهم ويؤكدون أنه سيتواصل إلى حين التراجع عن القرار.