كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء خارجية الدول الإسلامية يعربون عن قلقهم من نقلزاء نقل سفارات إلى القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في ختام اجتماعهم الاستثنائي لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس الشريف، اليوم الأربعاء، عن القلق من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل بعض الدول بعثاتها الدبلوماسية إليها.

وأدان الوزراء فى اجتماعهم بجدة أي مواقف وإجراءات وقرارات ترمي إلى تغيير وضع مدينة القدس المحتلة.

وشجب الوزراء بأشد العبارات "تصعيد إسرائيل، سلطة الاحتلال، إجراءاتها الاستعمارية في القدس الشريف ومحاولاتها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني وتركيبتها الديمغرافية، بما في ذلك محاولتها الأخيرة لتزييف الحقائق التاريخية وافتتاحها ما يسمى بــ"طريق الحجاج اليهود"، الذي يمتد من بركة سلوان إلى حائط البراق، أسفل منازل الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.